Drogenmord in Bregenz: 65-Jährige wurde erwürgt

Die Polizei hat heute das Obduktionsergebnis zum Mordfall am Montag in Bregenz bekanntgegeben. Das 65-jährige Opfer sei erwürgt und im Anschluss mit einer Vielzahl an Messerstichen attackiert worden.

