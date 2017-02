Kenia: Weltgrößtes Flüchtlingslager bleibt

Kenias oberstes Gericht hat die von der Regierung angestrebte Schließung des weltgrößten Flüchtlingslagers im Nordosten des Landes untersagt. Eine Schließung der Camps in Dadaab sei nicht verfassungskonform, da es einer Kollektivstrafe gegen alle Somalier gleichkomme, erklärte heute Richter John Mativo. Kenias Regierung hatte die Schließung des Lagers damit begründet, dass Dadaab somalischen Terroristen ein Versteck biete. Dort leben rund 275.000 zumeist somalische Flüchtlinge.

Reuters/Thomas Mukoya

Kenias Regierung wollte die Flüchtlinge in den kommenden Monaten nach Somalia zurückschicken oder auf andere Lager verteilen. Somalia ist jedoch weiterhin von Gewalt, Dürre und Hunger geprägt. In dem Land am Horn von Afrika kämpft die islamistische Terrororganisation Al-Schabaab um die Vorherrschaft. Die sunnitischen Fundamentalisten wollen dort einen Gottesstaat errichten. Sie haben auch bereits mehrfach Anschläge im Nachbarland Kenia ausgeführt.