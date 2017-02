„Toni Erdmann“: Verhandlungen über US-Remake bestätigt

Die Produktionsfirma des deutsch-österreichischen Erfolgsfilms „Toni Erdmann“, Komplizen Film, hat Berichte über Verhandlungen zum Verkauf der Remake-Rechte bestätigt. Das sei richtig, erklärte Komplizen Film heute in Berlin. Allerdings würden weder Regisseurin Maren Ade noch die Produktionsfirma dabei „eine aktive Rolle“ übernehmen.

Zuvor hatte das US-Branchenmagazin „Variety“ berichtet, der Streifen solle mit Jack Nicholson in der Hauptrolle neu aufgelegt werden. Die Produktionsfirma Paramount Pictures soll die Rechte an dem Remake erworben haben. Laut „Variety“ soll die Regisseurin und Drehbuchautorin des Originals, Ade, als geschäftsführende Produzentin mit von der Partie sein. Neben Nicholson solle Kristen Wiig in der Tragikomödie über eine Vater-Tochter-Beziehung spielen.