Amon gegen „Schnellschüsse“ bei Demonstrationsrecht

ÖVP-Generalsekretär Werner Amon spricht sich beim Demonstrationsrecht gegen „Schnellschüsse“ aus. Es sei sicherlich sinnvoll, das Thema „in aller Ruhe, unaufgeregt mit Experten zu besprechen, weil es hier um eine Grundrechteabwägung geht“, sagte Amon in Eisenstadt vor Journalisten. Unterschiedliche Zugänge solle man in Ruhe diskutieren: „Aber dass wir da ein Thema haben, ist ja wohl unumstritten.“

„Ob das optimal gelaufen ist, ein so wichtiges Thema nicht schon in die Regierungsverhandlungen einzubringen, das sei dahingestellt“, räumte der ÖVP-Sicherheitssprecher heute bei einer Pressekonferenz ein. Es gelte aber, darüber nachzudenken, dass - bei aller Würdigung der Grundfreiheit des Versammlungs- und Demonstrationsrechtes - wohl jede Freiheit nur so weit gehen könne, soweit sie nicht die Freiheit eines anderen tangiere oder beschränke.

Kritik am Koalitionspartner

Der Bundesregierung sei es in nicht einfachen Verhandlungen in bemerkenswerter Weise gelungen, einen „ordentlichen Relaunch des Regierungsprogramms“ hinzulegen, so Amon über den von der Koalition geschlossenen Pakt. Im Ö1-„Mittagsjournal“ hatte Amon die Aussagen von SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlbichler, wonach die SPÖ bei der nächsten Wahl eine rot-grün-pinke Mehrheit jenseits von Schwarz-Blau anpeile, angesichts des gerade gemeinsam beschlossenen Arbeitsprogramms als „völlig unangebracht“ bezeichnet. Amon nannte die strategische Ansage ein Ablenkungsmanöver vom „Kuscheltalk“ zwischen SPÖ-Chef und Kanzler Christian Kern und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.