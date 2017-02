Pühringer übergibt Amt am 6. April

Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer (ÖVP) will sein Amt am 6. April an seinen Nachfolger Thomas Stelzer übergeben. Der Landesparteivorstand hatte zuvor wie erwartet den bisherigen Landeshauptmann-Stellvertreter als Nachfolger bestätigt.

