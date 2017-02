„Mittelalterlicher Strafvollzug“

Die Forderung der Tiroler Justizwache nach einem Ende des „Kuschelvollzugs“ hat Volksanwältin Gertrude Brinek (ÖVP) auf den Plan gerufen. Sie zeigte sich empört und nannte die Forderungen „mittelalterlich“. Auch das Justizministerium konnte den Vorstoß nicht nachvollziehen. Die Tiroler Justizwache verlangte eine härtere Gangart vor allem gegenüber ausländischen Häftlingen: „Es kann nicht sein, dass Insassen, die aus Drittländern kommen, in Österreich eine Betreuung erfahren, die sie in ihrer Heimat nicht haben“, so der Gewerkschafter Oliver Wille.

