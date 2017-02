Kraftwerksgegnerin hielt sich an Seil über der Mur

Die Gegner des Murkraftwerks in Graz bleiben hartnäckig. Heute hielt sich eine Aktivistin an einem Seil über der Mur; drei weitere Gegner ketteten sich an Bäume. Gefasst werden konnte außerdem ein Drohbriefverfasser.

Mehr dazu in steiermark.ORF.at