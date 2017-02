VW: Streit zwischen Piech und Aufsichtsrat spitzt sich zu

Die Frage, wer bei Volkswagen wann über den Abgasskandal Bescheid gewusst hat, sorgt weiter für Unruhe. Vorwürfe des einstigen Aufsichtsratsvorsitzenden Ferdinand Piech, wonach er mehreren Kollegen im Aufsichtsrat schon Monate vor dem offiziellen Bekanntwerden der Manipulationen entsprechende Hinweise gab, wies der Aufsichtsrat zurück. Medienberichten zufolge bezog Piech sein Wissen aus israelischen Geheimdienstkreisen.

Volkswagen hatte im September 2015 auf Druck von US-Behörden mitgeteilt, dass bei Millionen Dieselfahrzeugen weltweit eine Software zur Manipulation von Abgaswerten bei Tests eingebaut worden war. Seither steht die Frage im Raum, wann und wie weitgehend Führungskräfte über diese Vorgehensweise informiert waren.

Rundumschlag Piechs

Bei den Staatsanwälten habe Ex-Aufsichtsratschef Piech ausgesagt, mehrere Aufsichtsräte hätten bereits Anfang März 2015 von Hinweisen auf Abgasmanipulationen erfahren, berichtete die „Bild am Sonntag“ vorab. Piech belastete demnach das damalige Aufsichtsratspräsidium, dem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, Betriebsratschef Bernd Osterloh und Anteilseigner Wolfgang Porsche angehörten.

In dem Gespräch sei es um eine Unterredung Piechs mit dem damaligen Volkswagen-Vorstandschef Martin Winterkorn gegangen, berichtete die „Bild am Sonntag“. Piech will demnach Ende Februar 2015 den Hinweis erhalten haben, dass VW Abgaswerte manipuliere und deswegen ein Probleme in den USA habe - damit will er Winterkorn konfrontiert haben. Kürzlich hatte das bereits der „Spiegel“ berichtet.

Israels Geheimdienst angeblich involviert

Die Onlineausgabe des „Spiegels“ und die „WirtschaftsWoche“ berichteten, in der Angelegenheit habe auch der israelische Inlandsgeheimdienst Schin Bet eine Rolle gespielt. Laut „Spiegel“ besaß der Dienst ein Schreiben, aus dem hervorging, dass US-Behörden Winterkorn frühzeitig über Abgasbetrügereien informierten. Dieses Schreiben habe der frühere israelische Botschafter in Deutschland, Avi Primor, Ende Februar 2015 Piech gezeigt. Primor wies das zurück, man habe nicht über VW-Dieselskandal gesprochen.