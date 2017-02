Hindus in Malaysia feiern Thaipusam

Hunderttausende Gläubige feiern in Malaysia derzeit das Hindu-Fest Thaipusam. Insgesamt 1,5 Millionen Menschen werden dieses Jahr zu den Feierlichkeiten in den Batu-Höhlen in der Nähe der Hauptstadt Kuala Lumpur erwartet.

