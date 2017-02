Prince-Nachlass soll bald zu hören sein

Die unveröffentlichten Musikschätze aus dem Nachlass des verstorbenen US-Popstars Prince könnten bald zu hören sein: Der Plattenkonzern Universal hat sich die Rechte an umfangreichem Material gesichert, das Prince in seinen Paisley-Park-Studios in Minnesota hinterlassen hat, wie es in einer heute verbreiteten Erklärung des Konzerns und des Nachlassverwalters von Prince hieß.

Universal übernehme auch die Rechte für zahlreiche bereits veröffentlichte Prince-Alben. Princes Nachlassverwalter, sein langjähriger Anwalt L. Londell McMillan, zeigte sich zuversichtlich, dass der musikalische Nachlass bei Universal gut aufgehoben sei: Der Konzern werde „Princes Musik mit einem ganzheitlichen Ansatz präsentieren, der seinem Status als Ikone gerecht wird“.

Prince sei „als Bühnenkünstler, Plattenstar und Komponist ein unvergleichliches Genie“ gewesen, erklärte Universal-Chef Lucian Grainge. Details der geplanten Veröffentlichungen wurden nicht genannt, ebenso wenig der finanzielle Umfang des Deals.