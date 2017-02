Oö. Landeshauptmann Pühringer zu seinem Rücktritt

Oberösterreichs Landeshauptmann Josef Pühringer wird sein Amt am 6. April an seinen Nachfolger Thomas Stelzer übergeben. Das hat Pühringer heute bekanntgegeben. Die Stabübergabe in der Landes-ÖVP erfolgt bei einem ordentlichen Landesparteitag am 1. April. Fünf Tage später soll Stelzer auch als Landeshauptmann übernehmen. Der bisherige Wirtschaftslandesrat Michael Strugl wird Landeshauptmann-Stellvertreter, neu in die Landesregierung kommt Christine Haberlander.

Aufregung über „Kuschelvollzug“-Kritik der Justizwache

Bei der Präsentation neuer Schlagstöcke in Innsbruck haben heute Gewerkschafter der Justizwache mehr Kompetenzen und einen härteren Umgang mit den Häftlingen gefordert. Sie wollen wörtlich keinen „Kuschelvollzug“. Volksanwältin Gertrude Brinek nennt die Ideen der Justizwachegewerkschafter „mittelalterlich“.

Kasachen unter Dopingverdacht

Gerade erst gestern eröffnet, und schon gibt es den ersten Dopingskandal bei der Biathlon-WM in Hochfilzen in Tirol. Beim kasachischen Team hat es nämlich gestern Nacht eine großangelegte Hausdurchsuchung von 30 Polizeibeamten gegeben. Den Fall ins Rollen gebracht hat ein Tankwart in Lienz, der verdächtiges Dopingmaterial gefunden hat.

