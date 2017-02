Fillons Tochter und Sohn verhört

In der Affäre um Scheinbeschäftigungen von Familienmitgliedern des französischen Präsidentschaftskandidaten Francois Fillon hat die Polizei gestern dessen Kinder Charles und Marie vernommen. Die Befragung in Paris-Nanterre endete am Abend nach mehr als sieben Stunden. Fillon soll die beiden in seiner Zeit als Senator des nordwestlichen Departements Sarthe als Mitarbeiter beschäftigt haben.

Die ältere Tochter Marie soll von Oktober 2005 bis Dezember 2006 für Fillon tätig gewesen sein und dafür monatlich 3.800 Euro brutto erhalten haben. Charles’ Einnahmen für die Zeit zwischen Jänner und Juni 2007 werden mit knapp 4.850 Euro brutto im Monat angegeben.

Der rechtskonservative Präsidentschaftsbewerber selbst hatte gesagt, er habe die Tochter und den Sohn für genau umrissene Aufgaben bezahlt. Zudem sollen sie nach seinen Worten als Anwälte gearbeitet haben, obwohl sie zu dieser Zeit noch nicht in dem Beruf tätig waren.

Weitverbreitete Praxis

Abgeordnete dürfen in Frankreich Familienmitglieder als parlamentarische Mitarbeiter beschäftigen. Das ist sogar eine weitverbreitete Praxis. Allerdings kommt dabei immer wieder der Verdacht einer illegalen Scheinbeschäftigung auf, also einer Bezahlung ohne Gegenleistung.

Fillons Ehefrau Penelope erhielt nach Angaben ihres Mannes für ihre Tätigkeit als parlamentarische Mitarbeiterin nach Abzug der Sozialbeiträge insgesamt 680.000 Euro. Es bestehen aber Zweifel, ob sie wirklich als Assistentin arbeitete. Fillon hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wiederholt entschieden zurückgewiesen. An seiner Präsidentschaftskandidatur hält er fest.