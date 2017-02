Schichtwechsel in den Semesterferien

Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen heute rund 340.000 Schüler ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Semesterferien. Umgekehrt endet die Urlaubswoche für die rund 430.000 Schüler in Wien und Niederösterreich.

Die Ö3–Verkehrsredaktion erwartet Staus vor allem morgen, dem Hauptreisetag, auf den üblichen Reiserouten Pyhrnautobahn (A9), Tauernautobahn (A10) sowie auf der Inntalautobahn (A12), der Brennerautobahn (A13), der Rheintal Autobahn (A14) und der Arlberg Schnellstraße (S16).

