Trump sichert Peking Festhalten an „Ein-China-Politik“ zu

US-Präsident Donald Trump hat der Regierung in Peking ein Festhalten an der „Ein-China-Politik“ seiner Vorgänger versichert. Trump habe in einem Telefonat dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping auf Anfrage hin zugesagt, diesen Kurs beizubehalten, teilte das Präsidialamt in Washington gestern Abend mit.

Das Gespräch habe in freundschaftlicher Atmosphäre stattgefunden und die beiden Politiker hätten sich zudem gegenseitig zu Staatsbesuchen eingeladen. Bereits kurz zuvor hatte Trump nach massiver Kritik im Wahlkampf versöhnliche Töne gegenüber China angeschlagen. In einem Brief an Xi schrieb er, dass er sich freue, mit ihm „ein konstruktives Verhältnis“ zum Wohle beider Länder entwickeln zu können.

Scharfe Angriffe auf China im Wahlkampf und ein Telefonat Trumps mit der Regierungschefin von Taiwan nach seinem Sieg hatten in Peking für Verstimmung gesorgt. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz und hatte befürchtet, Trump werde nicht an der „Ein-China-Politik“ seiner Vorgänger festhalten, wonach die Führung in Peking der einzig legitime Interessenvertreter Chinas ist.