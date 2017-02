Bundesliga: Salzburg trotz neuer Rolle Favorit

Bei der traditionellen APA-Trainerumfrage vor dem Frühjahrsbeginn der heimischen Bundesliga wird weiter Red Bull Salzburg als Titelfavorit Nummer eins gehandelt. Anders als in den letzten drei Jahren, als jeweils das Double geholt wurde, liegen die Salzburger diesmal nach der Winterpause aber nicht an der Tabellenspitze und sind in einer neuen Rolle als Jäger unterwegs.

