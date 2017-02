Umfrage: Mehrheit der Franzosen für Fillon-Rückzug

70 Prozent der Franzosen sind einer Umfrage zufolge für den Rückzug des konservativen Kandidaten Francois Fillon aus dem Rennen um das Präsidentenamt. Das ging aus einer heute veröffentlichten Erhebung des Instituts Odoxa für den Sender France Info hervor.

Dem früheren Premierminister wird vorgeworfen, seine Ehefrau Penelope Fillon zum Schein als Assistentin angestellt und mit Hunderttausenden Euro aus der Staatskasse entlohnt zu haben. Vor der Affäre galt Fillon als klarer Favorit für den Einzug in den Elysee-Palast. Inzwischen bröckelt der Rückhalt auch in seiner eigenen Partei.

Fillons Kinder von Ermittlern verhört

In der Affäre um Scheinbeschäftigungen von Familienmitgliedern hat die Polizei auch dessen Kinder Charles und Marie vernommen. Die Befragung in Paris-Nanterre dauerte mehr als sieben Stunden. Fillon soll die beiden in seiner Zeit als Senator des nordwestlichen Departements Sarthe als Mitarbeiter beschäftigt haben.

Der konservative Präsidentschaftsbewerber selbst hatte gesagt, er habe die Tochter und den Sohn für genau umrissene Aufgaben bezahlt. Zudem sollen sie nach seinen Worten als Anwälte gearbeitet haben, obwohl sie zu dieser Zeit noch nicht in dem Beruf tätig waren.