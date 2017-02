Drei Beamte für 316 Fußfesselträger

In der Justizanstalt Wien-Josefstadt werden alle Träger elektronischer Fußfesseln überwacht. 316 Personen in Österreich befinden sich im elektronisch überwachten Hausarrest. Für ihre Überwachung sind derzeit untertags drei Beamte abgestellt, in der Nacht zwei. Eine Ausweitung würde eine personelle Aufstockung brauchen, heißt es.

