Deutschland hat Song-Contest-Starterin gekürt

Isabella Levina Lueen hat den deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2017 in Kiew gewonnen. Im Finale der ARD-Show „Unser Song 2017“ setzte sich die 25-Jährige gestern Abend in Köln mit ihrer Interpretation des Liedes „Perfect Life“ beim Zuschauervoting durch und soll damit nun auch am 13. Mai in der Ukraine an den Start gehen.

Der Song war von der Songwriterin Lindy Robbins speziell für den Song Contest komponiert worden. Schon vor der letzten Runde des nicht ganz einfachen Abstimmungsmodus schüttelte Levina, wie sie alle nennen, ihre vier Konkurrenten ab. Das Publikum musste nur noch entscheiden, mit welchem Song sie Deutschland vertreten soll.

Österreichischer Song kommt Ende Februar

Am Ende votierten 69 Prozent der Zuschauer für „Perfect Life“. Levina wurde in Bonn geboren, lebt aber in Berlin und London. Schon als Kind schrieb sie eigene Lieder, spielte in Kindermusicals mit und gewann den ersten Preis bei „Jugend musiziert“. Mittlerweile hat sie ein Gesangsstudium abgeschlossen und studiert Musikmanagement in London.

Für Österreich tritt der Innsbrucker Nathan Trent beim Song Contest an, die Auswahl erfolgte heuer ohne Vorentscheidsshow. Sein Song soll Ende Februar vorgestellt werden.