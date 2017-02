300 Tiere tot

An der Küste Neuseelands ist es am Freitag zum einem der größten Walsterben in der Geschichte des Pazifikstaats gekommen: Mehr als 400 Grindwale waren gestrandet, etwa 300 verendeten schon nach wenigen Stunden. Viele freiwillige Helfer versuchten, die Tiere zurück ins Wasser zu schieben.

