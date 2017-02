Gerard Depardieu startete Chansonreihe

Vor einem begeisterten Publikum hat der französische Filmstar Gerard Depardieu eine Konzertreihe mit Liedern der Chansonlegende Barbara begonnen. Im bekannten Pariser Theater Bouffes du Nord sang der Schauspieler gestern begleitet von einem Pianisten Klassiker wie „Göttingen“, „Marienbad“, „Nantes“ und „L’Aigle Noir“.

Zwischen den Liedern rezitierte der 68-Jährige zudem bekannte Sätze der vor 20 Jahren verstorbenen „Dame en Noir“: „Ich habe nicht das Talent, zu zweit zu leben, ich habe vielleicht nicht das Talent für die Liebe“; „Ich langweile mich lieber allein als zu mehreren"; Das Leben ist traurig, nicht ich“.

Depardieu, der in seiner langen Karriere immer wieder gesungen hat, hat auch ein neues Album mit Barbara-Liedern herausgebracht, „Depardieu chante Barbara“. Der Filmstar („Die letzte Metro“, „Cyrano von Bergerac“, „Asterix und Obelix“) und die Sängerin kannten sich sehr gut. 1986 spielte Depardieu an ihrer Seite in dem Musical „Lily Passion“. Barbara bezeichnete ihn einmal als „Liebhaber mit tausend Armen“.