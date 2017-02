„Das ist eine politische Entscheidung“

Das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot bleibt weiter ein Fall für die Gerichte. Ein Bundesberufungsgericht lehnte am Donnerstag (Ortszeit) den Widerspruch der US-Regierung gegen die einstweilige Verfügung eines Bundesgerichts ab, das den Einreisebann gegen Bürger aus sieben muslimisch geprägten Ländern aufgehoben hatte. Trump sieht das als „politische Entscheidung“ und kündigte umgehend weitere juristische Schritte an. Zwei Optionen stehen dem Weißen Haus in dieser Hinsicht nun offen - beide sind für Trump jedoch riskant.

Lesen Sie mehr …