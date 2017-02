Bericht: Mindestlohn brächte Kosten von 900 Mio.

Die Einführung eines Mindestlohns in Österreich in Höhe von 1.500 Euro würde jährliche Mehrkosten von 900 Millionen Euro mit sich bringen. Das hat das Wirtschaftsforschungsinstitut EcoAustria errechnet, wie das Wirtschaftsmagazin „Trend“ berichtet.

EcoAustria-Experte Tobias Thomas hat monatlich 1.500 Euro Mindestlohn auf die - fiktiven - Stundenlöhne heruntergerechnet und gelangt dem Bericht zufolge auf 8,67 Euro pro Stunde als Minimalentlohnung, die für alle Branchen und Tätigkeiten gelten würde. EcoAustria wurde von der Industriellenvereinigung gegründet und wird von dieser auch maßgeblich finanziert.

Demnach müssten 149.000 Vollzeit- und 207.000 Teilzeitbeschäftigte mehr Geld als jetzt bekommen - insgesamt 365.000 Arbeitnehmer oder rund zehn Prozent aller Unselbstständigen. Profitieren von höheren Löhnen würde laut EcoAustria Beschäftigte in einer Reihe von Branchen, etwa der Gastronomie, Gebäudereinigung oder auch Friseure.

WKÖ mit konservativerer Schätzung

Die Wirtschaftskammer geht dagegen laut „Trend“ bei ihren Kostenschätzungen nur von den Vollzeitbeschäftigten aus. In der WKÖ würden zwar angeblich detaillierte Berechnungen existieren, was die Wirtschaft zusätzlich auf den Tisch zu legen hätte, aber darüber wolle man jetzt noch nicht reden. „200 bis 300 Millionen Euro pro Jahr werden es wohl sein“, so Martin Gleitsmann, Chef der WKÖ-Abteilung für Sozialpolitik, laut „Trend“.

Mehr Mindestlohn - weniger neue Jobs?

Differenzen zeigen sich auch in der Frage, ob ein höherer Mindestlohn die Schaffung neuer Jobs behindert. „Mehr Mindestlohn würde zu einer Senkung der Anreize für Investitionen und neue Arbeitsplätze führen“, so EcoAustria-Experte Thomas.

Für ÖGB-Chef Erich Foglar kann dem Magazin zufolge davon keine Rede sein: „Mindestlöhne in Branchenkollektivverträgen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass dadurch die Anzahl der Jobs nicht sinkt.“