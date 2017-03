Die Gesetze einer Präsidentenwahl

Wahlen in Frankreich folgen eigenen Gesetzen. Und Teil dieser Gesetzmäßigkeit war, dass die Front National durch Mehrheitswahlrecht in Parlament, aber auch auf Europaebene in Mandaten deutlich schwächer ist, als es ihre Prozentanteile ausweisen. Bei der Präsidentschaftswahl zählt jede Stimme über alle Wahlkreise hinweg. Lange ist Marine Le Pen in allen Umfragen voran gelegen. Und unabhängig von der Frage, ob ihr die momentanen Ermittlungsverfahren schaden oder nicht, wird das Rennen um die Stichwahl diesmal besonders knapp werden, wie ein Blick in die französische Wählerdemografie zeigt.

