Düringer bekräftigt Antritt bei Nationalratswahl

Der Kabarettist Roland Düringer hat neuerlich bekräftigt, mit seiner Liste „Ab jetzt G!LTs“ bei der kommenden Nationalratswahl antreten zu wollen. „Es ist ein Kunstprojekt. Es ist Aktionismus“, sagte er im APA-Interview und schloss nicht aus, seinen Weg filmisch zu dokumentieren.

Keine „Partei“, nur ein „Vehikel“

Im September 2016 hatte Düringer die Satzung der Partei „Ab jetzt G!LTs“ im Innenministerium hinterlegt. „Das erste Vokabel, das man einmal streichen muss, ist ‚Partei‘.“ Diese sei nämlich nur ein „Vehikel“, der Kabarettist will engagierten Bürgern die Möglichkeit anbieten, in den Nationalrat einzuziehen - ohne selbst im Hohen Haus landen zu wollen.

Seine Idee dahinter: „Wie mache ich ungültige Stimmen gültig?“ Er will mit seinem Projekt „eine Botschaft zu hinterlassen“.

„Werden Aktionismus machen“

Inhaltlich will Düringer Tabus hinterfragen, etwa den „Ansatz, dass wir automatisch Demokratie mit wählen verbinden“. Das sei keineswegs untrennbar, wie er meint, denn: „Die freie westliche Welt bringt jetzt der arabischen Welt die freien Wahlen und damit die Demokratie. Die bringen damit in Wirklichkeit auch Mord und Totschlag.“

Und weiter: „Warum können demokratische Gremien zum Beispiel nicht durchs Los ausgewählt werden? Hat es in der Renaissance schon gegeben.“

Im Wahlkampf dürfte Düringer aber weniger durch konkrete Forderungen punkten. „Wir werden nichts anderes machen als Aktionismus“, kündigt er an - „nicht um Stimmen von Menschen zu bekommen, sondern über die politische Kultur in diesem Land zu diskutieren, sie zu karikieren, sie einfach ein bisschen an den Pranger zu stellen“.

Buch erscheint, neues Programm geplant

Fix ist hingegen das neue Bühnenprogramm des Kabarettisten, das im Oktober dieses Jahres Premiere feiern soll. Als „Der Kanzler“ wird er einen Hoffnungsträger seiner Partei spielen, der durch Umfragemanipulationen, Feinde in den eigenen Reihen und eine Grippe beim TV-Duell „am falschen Ende des Erdrutschsieges“ zu liegen kommt. Erste Kostproben soll es am Montag geben, wenn Düringer sein Buch „Meine Stimme gilt!“ in Wien vorstellt.