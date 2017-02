US-Panzer und Militärgerät nach Litauen verlegt

Nach Estland und Lettland sind nun auch in Litauen die neuen rotierenden Einheiten der US-Armee zur Stärkung der NATO-Ostflanke eingetroffen. In dem baltischen EU- und NATO-Staat kamen heute mehrere US-Kampffahrzeuge und Militärtechnik an, wie die litauische Armee mitteilte. Darunter seien auch Abrams-Kampfpanzer und Bradley-Schützenpanzer.

Der Panzergrenadierverband löst die US-Soldaten ab, die im Rahmen der US-Operation „Atlantic Resolve“ zu Übungszwecken nach Litauen verlegt worden waren. Zuvor trafen bereits amerikanische Truppen und Ausrüstung in den anderen beiden Baltenstaaten ein.

Erklärtes Ziel des Einsatzes ist es, Frieden und Stabilität in den östlichen NATO-Staaten zu sichern, die an Russland grenzen und sich seit Ausbruch der Ukraine-Krise um ihre Sicherheit sorgen. Dazu werden rund 4.000 Soldaten samt schwerer Ausrüstung nach Polen und in die baltischen Staaten verlegt.