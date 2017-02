Italien: Monatelange Hackerangriffe auf Außenministerium

Auf das italienische Außenministerium sind nach Angaben aus Diplomatenkreisen eine Reihe von Cyberangriffen verübt worden, für die Medienberichten zufolge Hacker in Russland verantwortlich sein könnten. Von den Angriffen im vergangenen Jahr seien die E-Mail-Konten von Mitarbeitern im Außenministerium und in italienischen Botschaften im Ausland betroffen gewesen, sagte eine italienische Quelle mit engen Beziehungen zu dem Ministerium heute der Nachrichtenagentur AFP.

„Guardian“: Angriffe über vier Monate

Das Verschlüsselungssystem des Ministeriums für besonders sensible Informationen wurde demnach nicht gehackt. Nach dem ersten Angriff habe das Außenministerium sein Sicherheitssystem sofort verstärkt, führte die Quelle aus.

Die britische Zeitung „The Guardian“ hatte berichtet, die Cyberangriffe hätten vier Monate lang angedauert. Der damalige Außenminister Paolo Gentiloni, der mittlerweile Regierungschef ist, sei nicht Opfer der Cyberattacken geworden, weil er in seiner Amtszeit die Kommunikation per E-Mail gemieden habe. Die Vorfälle würden von der Staatsanwaltschaft in Rom untersucht.

Medien: Außenministerium sieht „keine Fakten“

Italienischen Medien zufolge erklärte das italienische Außenministerium allerdings, es gebe „keine Fakten“, die die Berichte über die Cyberangriffe belegten.

Die US-Sicherheitsbehörden hatten Anfang Jänner einen Bericht vorgelegt, wonach der russische Staatschef Wladimir Putin eine Cyberkampagne angeordnet hatte, um den US-Wahlkampf zugunsten des heutigen Präsidenten Donald Trump zu beeinflussen. Die Angelegenheit schürte die Sorge, dass Hacker auch die bevorstehenden Wahlen in europäischen Ländern beeinflussen könnten.