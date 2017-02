Bundesliga: Europacup für Sturm „kein Muss“

Ohne Druck will Sturm Graz am Samstag bei Mattersburg in die Frühjahrssaison starten. „Am Ende das Maximum herausholen“ ist das Ziel von Sportdirektor Günter Kreissl, für den ein Europacup-Startplatz aber kein deklariertes Ziel ist: „Es gibt im Fußball kein Muss.“ Besonders spannend wird die Frage, wie gut der Herbstmeister den Abgang von Schlüsselspielern kompensieren kann.

