Viele Tote bei Massenpanik in Stadion in Angola

Mindestens 17 Personen sind gestern bei einer Massenpanik in einem Fußballstadion in Uige in Angola getötet worden. Hunderte Fans hatten sich auf die vollbesetzten Tribünen gedrängt, um ein Match zwischen zwei lokalen Teams zu sehen. Rund 75 Menschen wurden verletzt, teilte der Spitalsdirektor Ernesto Luis mit.