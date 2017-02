Ski-WM: Medaille lindert Kirchgassers Leid

Knieschmerzen als ständiger Begleiter, dem Rücktritt nahe - Michaela Kirchgasser hat sich mit der WM-Bronzemedaille in der Kombination für die Probleme in der laufenden Saison schadlos gehalten. Es war zugleich Balsam auf die Wunden der 31-Jährigen, die im Jänner in Flachau ihre Karriere auch wegen massiver Kritik eigentlich schon beenden wollte. Letztlich ließ sich Kirchgasser nicht unterkriegen und meldete sich gestern in St. Moritz eindrucksvoll zurück.

