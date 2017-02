Volksoper als Untermieter in Burgtheater-Kasino

Zum ersten Mal in der Geschichte bespielt die Wiener Volksoper das Kasino des Burgtheaters am Schwarzenbergplatz. In Zukunft soll sie dort einmal jährlich zeitgenössische Oper auf die Bühne bringen. Auslöser war der Finanzskandal am Burgtheater.

Mehr dazu in wien.ORF.at