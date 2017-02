Zwerg im Machtrausch: Brisante Premiere in Wien

In einem Kleinstaat wird die Aufklärung verkündet, alle Feen und Zauberwesen werden des Landes verwiesen. Doch einer Fee gelingt es, unterzutauchen - und sie bestimmt fortan das Schicksal des zwergwüchsigen „Klein Zaches“, der umso erfolgreicher ist, je größenwahnsinniger er sich verhält.

Parallelen zur politischen Realität in den USA wie in der EU und in Österreich sind bei der morgigen Premiere der Bearbeitung eines Textes von E.T.A. Hoffmann im Wiener Volkstheater nicht rein zufällig.

