Geschichte vom Ankommen und Bleiben

Radek Knapp, gebürtiger Warschauer mit über 40 Jahren Wien-Erfahrung, arbeitet sich seit Jahrzehnen an seiner Biografie ab. Das Genre Migrationsliteratur, in dem „ein Migrant vorzugsweise 200 Seiten lang verprügelt oder von der Polizei gesucht wird und am Ende unter der Reichsbrücke landet und bittere Tränen weint“, geht ihm allerdings auf den Wecker. Sein neues Buch „Der Mann, der Luft zum Frühstück aß“ erzählt eine Geschichte vom Ankommen, Bleiben und Sich-nicht-unterkriegen-Lassen - mit viel Ironie und einem Protagonisten mit Hang zum Draufgängertum.

