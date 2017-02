Zwei schwere Tunnelunfälle endeten glimpflich

In Salzburg sind heute am frühen Morgen zwei schwere Unfälle in Tunnel der Tauernautobahn (A10) glimpflich verlaufen. Eine 40-Jährige überschlug sich mit ihrem Wagen. Und ein Pensionist rammte einen Bus und die Tunnelwand.

Mehr dazu in salzburg.ORF.at