Skispringen: Kraft auch in Sapporo auf Podest

Nach seinem Siegesdouble beim Skifliegen in Oberstdorf hat Stefan Kraft auch beim ersten Springen in Sapporo einen Podestplatz geschafft. Der Salzburger belegte heute in einer spannenden Entscheidung den dritten Rang.

Der Sieg ging ex aequo an den Slowenen Peter Prevc und den Polen Maciej Kot, der damit seinen ersten Weltcup-Erfolg feierte. Kraft zeigte im zweiten Durchgang die Höchstweite, sein vierter Saisonsieg ging sich aber knapp nicht aus.

Mehr dazu in sport.ORF.at