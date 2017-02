Biathlon-WM: Eberhard wittert im Sprint Chance

Vier von fünf Sprint-Bewerben hat Topstar Martin Fourcade in dieser Saison für sich entschieden. Kein Wunder also, dass der Sieg auch heute (14.45 Uhr, live in ORF eins) bei der WM in Hochfilzen über den Franzosen führt.

Dass der 28-Jährige nicht unschlagbar ist, bewies unter anderen Julian Eberhard, der den Saisondominator in Oberhof hinter sich ließ. „Ich habe das Ziel, wirklich ganz vorne mitzumischen“, betonte der Salzburger. Zumal Fourcade wegen des Eklats nach der Mixed-Staffel weiter fuchsteufelswild ist.

