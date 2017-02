Erste große Wahl seit Bargeldreform

Über 200 Millionen Menschen leben in Uttar Pradesh - mehr als in ganz Brasilien. Am Samstag begann in Indiens bevölkerungsreichstem Bundesstaat die Regionalwahl - und damit der weltweit größte Urnengang in diesem Jahr. Die Wahl ist zugleich die erste große Abstimmung nach der umstrittenes Bargeldreform der indischen Regierung und ein wichtiger Stimmungstest für Premier Narendra Modi. Indiens größte Oppositionspartei probt hingegen eine neue Koalitionsstrategie.

