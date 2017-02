Alkolenker rammt „Pokemon Go“-Spieler - tot

Ein tödlicher Unfall hat sich in der Nacht in Riedau (Oberösterreich) ereignet. Ein Betrunkener fuhr einen 17-Jährigen an, der „Pokemon Go“ spielte. Der Lenker beging Fahrerflucht, konnte aber ausgeforscht werden.

