Krimi um Aufenthaltsort

Die Schmiergeldaffäre rund um den brasilianischen Baukonzern Odebrecht zieht zunehmend weitere - und skurrilere - Kreise. Mittlerweile ist eine Reihe lateinamerikanischer Politiker ins Visier der Justiz geraten - darunter auch der peruanische Ex-Präsident Alejandro Toledo. Er wird mittlerweile per internationalen Haftbefehl gesucht. Am Freitag teilte die peruanische Regierung mit, dass sich Toledo - anders als bisher angenommen - in den USA aufhalte. Von dort versuche er, nach Israel zu fliehen. Eine Verhaftung Toledos konnten die Behörden aber auch einen Tag später noch nicht vermelden.

Lesen Sie mehr …