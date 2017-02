Nächste Runde für syrische Friedensgespräche in Kasachstan

Die syrische Regierung und die Opposition sind zu neuen Friedensgesprächen in die kasachische Hauptstadt Astana eingeladen. Die zweitägigen Verhandlungen sollen am 15. Februar beginnen, teilte das kasachische Außenministerium heute mit.

Zudem sollen der UNO-Sondergesandte für Syrien, Staffan de Mistura, und Vertreter der USA als Beobachter an den Gesprächen teilnehmen. Die Gespräche sollen sich auf eine Stärkung der brüchigen Waffenruhe in dem Bürgerkriegsland fokussieren.

Zusammen mit der Türkei und dem Iran hatte Russland bereits Ende Jänner in Astana ein Treffen syrischer Oppositioneller mit Vertretern der Regierung organisiert. Einen Durchbruch gab es nicht. Danach trafen sich noch zweimal Militärexperten in Astana. Unter UNO-Führung sind am 20. Februar Verhandlungen in Genf geplant.