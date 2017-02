Überteuerte Rechnungen vom Installateur-Notdienst

Dass ein Handwerkereinsatz abends und am Wochenende teurer ist als zu regulären Bürozeiten, ist klar. Ein Installateur-Notdienst aus dem 23. Bezirk in Wien treibt das aber gerade auf die Spitze. Er lockt im Internet mit Schnäppchenpreisen, doch wer die 0800er-Nummer wählt, wird kräftig zur Kasse gebeten. Die Polizei ermittelt bereits in über 60 Fällen und ruft Geschädigte dazu auf, Anzeige zu erstatten.

