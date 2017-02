Abschiebung im Schnellverfahren

Während das per Gericht nach wie vor ausgesetzte Einreiseverbot weiter für Schlagzeilen sorgt, haben US-Behörden offenbar mit der Umsetzung eines bisher weit weniger beachteten Erlasses von US-Präsident Donald Trump begonnen. Nach Angaben der „Washington Post“ wurden bei Razzien in mehreren US-Bundesstaaten Hunderte Personen ohne gültige Aufenthaltspapiere festgenommen. Bereits zuvor wurde der Fall einer 35-jährigen Mexikanerin bekannt, die nach 21 Jahren in den USA nun im Schnellverfahren nach Mexiko abgeschoben wurde.

