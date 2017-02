Raue Töne aus Athen in Reformstreit mit Geldgebern

Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras hat den Internationalen Währungsfonds (IWF) und den deutschen Finanzminister Wolfgang Schäuble gewarnt, sie sollten in der griechischen Schuldenkrise nicht länger „mit dem Feuer spielen“.

Bei der Eröffnung eines Parteitags seiner linksgerichteten SYRIZA sagte Tsipras heute, die Positionen Schäubles und des IWF seien für die derzeitige Blockade in den Verhandlungen zwischen Athen und seinen Gläubigern verantwortlich.

„Abfällige Äußerungen unterbinden“

Vor allem Schäuble geriet ins Kreuzfeuer von Tsipras’ Kritik. „Ich möchte die Kanzlerin bitten, die abfälligen Äußerungen von Finanzminister Schäuble gegen Griechenland sowie die Verweise, die Griechen lebten über ihre Verhältnisse, zu unterbinden“, sagte Tsipras.

Aber auch den IWF nahm Tsipras ins Visier. Die Institution solle ihre „falschen Annahmen“ zu Griechenland revidieren. Der IWF glaubt nicht, dass Griechenland seinen Schuldenberg bewältigen kann, und fordert deshalb von den anderen Gläubigern, Schuldenerleichterungen zuzustimmen. Ansonsten zieht der Fonds in Erwägung, sich nicht weiter an der Rettung des Landes beteiligen.

Verhandlungen festgefahren

Noch am Vortag hatte sich Euro-Gruppe-Chef Jeroen Dijsselbloem nach einem Sondertreffen der Gläubiger mit dem griechischen Finanzminister optimistisch gezeigt - es seien „erhebliche Fortschritte“ erzielt worden. In Athen teilt man diese Meinung nicht. Eigentlich sollten die Verhandlungen am 20. Februar abgeschlossen werden, nun sei es sogar fraglich, ob es im März klappen könnte, hieß es aus Regierungskreisen.

Im Sommer stehen für Athen Schuldenrückzahlungen von sieben Milliarden Euro an. Diese können nur beglichen werden, wenn aus dem 86-Milliarden-Euro-Hilfsprogramm weitere Zahlungen freigegeben werden. Dafür müsste es aber bei den seit Monaten festgefahrenen Verhandlungen der internationalen Geber über die Bewertung der griechischen Schuldenkrise und Reformbemühungen einen Durchbruch geben.