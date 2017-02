General wirft Südsudan ethnische Säuberungen vor

Ein General der südsudanesischen Armee hat der eigenen Führung ethnische Säuberungen und Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung vorgeworfen und seinen Rücktritt erklärt.

Er habe das Vertrauen in Präsident Salva Kiir und die Militärführung verloren, schrieb Thomas Cirillo Swaka heute in einem Brief an das Staatsoberhaupt.

Vorwurf des geplanten Konflikts

In dem Schreiben, das der dpa vorlag, behauptet Swaka, der Militärkonflikt in seinem Land sei genau geplant und gezielt ausgeführt worden. Stammesmilizen hätten den Präsidenten unterstützt.

Swakas Sicht der Dinge widerspricht der gängigen Interpretation, wonach der blutige Bürgerkrieg im Südsudan 2013 einem Machtkampf zwischen Präsident Kiir und seinem ehemaligen Vize Riek Machar entsprungen war. Die beiden gehören unterschiedlichen Ethnien an.

Zehntausende Menschen fielen dem Konflikt zum Opfer. Jüngsten Erhebungen des UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR zufolge hat die Zahl der aus dem Südsudan Geflüchteten die Marke von 1,5 Millionen überschritten. Damit ist die Flüchtlingskrise im Südsudan laut UNHCR die drittgrößte weltweit nach Syrien und Afghanistan.