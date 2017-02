Fußball: Verfolger patzen, Bayern ziehen davon

Die Samstag-Spiele der 20. Runde der deutschen Bundesliga sind ganz zugunsten von Bayern München verlaufen. Während der Tabellenführer durch zwei Tore in den Schlussminuten noch drei Punkte aus Ingolstadt entführen konnte, hatten die Verfolger RB Leipzig und Dortmund keine Erfolgserlebnisse. Die „Bullen“ mussten im Heimspiel gegen den Hamburger SV die zweite Niederlage in Folge einstecken. Die Borussen rutschten bei Schlusslicht Darmstadt aus, wo auch ein Ex-Rapidler mit einem Tor in Erscheinung trat.

Mehr dazu in sport.ORF.at