„La La Land“ ist Favorit beim britischen Filmpreis

Die US-Musical-Romanze „La La Land“ ist der große Favorit, wenn morgen in London die als Baftas bekannten britischen Filmpreise verliehen werden. „La La Land“ wurde bei den British Academy Film Awards ingesamt elf Mal nominiert, darunter in den Kategorien Bester Film, Beste Regie (Damien Chazelle), Beste Hauptdarstellerin (Emma Stone) und Bester Hauptdarsteller (Ryan Gosling).

APA/AP/Lionsgate/Dale Robinette

Neben „La La Land“ sind das Science-Fiction-Drama „Arrival“ und der Thriller „Nocturnal Animals“ jeweils in neun Kategorien nominiert. In beiden Filmen spielt die US-Schauspielerin Amy Adams die Hauptrolle. Für „Arrival“ wurde sie als Beste Darstellerin nominiert. In der Kategorie Bester Nicht-englischsprachiger Film hat die auch für einen Oscar nominierte deutsch-österreichische Koproduktion „Toni Erdmann“ Chancen.

Die Baftas werden zwei Wochen vor den Oscars in der Royal Albert Hall verliehen. Sie gelten als Indikator für einen möglichen Erfolg bei den Oscars. Die Preisverleihung gilt als glamouröseste Veranstaltung der britischen Filmindustrie. Neben zahlreichen Stars aus der Branche werden auch Prinz William und Herzogin Kate in der Royal Albert Hall erwartet. Wer einen Bafta erhält, entscheiden im Vorfeld die 6.500 Mitglieder der Britischen Filmakademie.