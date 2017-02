Grenzmauer zu Mexiko: Trump will Kosten drücken

Nach US-Medienberichten, wonach der Bau der von US-Präsident Donald Trump geplanten Mauer an der Grenze zu Mexiko 21,6 Milliarden Dollar (20 Mrd. Euro) kosten wird, hat Trump deutlich niedrigere Kosten in Aussicht gestellt. Er habe gelesen, dass die Mauer mehr kosten werde als ursprünglich von der Regierung gedacht, schrieb Trump heute im Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter.

Allerdings sei er bislang nicht persönlich mit der Planung oder den Verhandlungen befasst, ergänzte der US-Präsident. Sobald er sich selbst darum kümmern werde, „wird der Preis weit nach unten gehen“, versprach Trump.

Per Dekret angeordnet

Trump hatte im Jänner als eine seiner ersten Amtshandlungen per Dekret den Bau einer Mauer entlang der 3.200 Kilometer langen Grenze zu Mexiko angeordnet. Er begab sich damit an die Umsetzung eines seiner zentralen Wahlkampfversprechen. Trump will die Kosten für die Mauer der mexikanischen Regierung aufbürden. Mexiko lehnt das ab. Die Beziehungen beider Länder haben sich seit Trumps Amtsantritt deutlich verschlechtert.

Having a great time hosting Prime Minister Shinzo Abe in the United States! https://t.co/Fvjsac89qS https://t.co/OupKmRRuTI pic.twitter.com/smGrnWakWQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Februar 2017

Ohne größere Turbulenzen verlief indes ein Besuch von Japans Premier Shinzo Abe. Nach dessen Besuch im Weißen Haus vom Vortag, war Abe heute in Trumps Feriendomizil in Florida zu Gast. Auf dem Programm stand unter anderem eine Partie Golf. Trump verbreitete ein Bild via Twitter, dass ihn mit Abe beim Abklatschen („High Five“) auf dem Rasen zeigt.