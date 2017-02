Skispringen: Kraft in Sapporo erneut Dritter

Stefan Kraft hat das heutige Weltcup-Skispringen der Herren in Sapporo wie am Vortag auf Rang drei beendet. Der Salzburger, der damit zum fünften Mal in Folge auf dem Podest stand, musste sich nur Weltcup-Leader Kamil Stoch aus Polen und dem Deutschen Andreas Wellinger geschlagen geben. Als zweitbester Österreicher belegte Manuel Fettner Rang 15. Nicht ganz nach Wunsch verlief das Springen für Michael Hayböck.

