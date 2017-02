Neuseeland: Über 200 Wale ins offene Meer zurück

Eine großangelegte Rettungsaktion für gestrandete Grindwale an der Küste Neuseelands ist beendet: Heute gelang es rund 240 Tieren, ins offene Meer zurückzuschwimmen, wie der Sprecher der Naturschutzbehörde DOC, Herb Christophers, sagte.

APA/AP/Marty Melville

Die meisten hätten sich selbst durch die Flut befreien können, eine kleine Gruppe sei mit Hilfe von Booten ins tiefere Wasser geführt worden.

350 Tiere verendet

Seit Donnerstagabend waren rund 650 Wale entlang der schmalen Landzunge Farewell Spit auf der Südinsel des Pazifikstaates gestrandet. 350 von ihnen verendeten, weitere 20 wurden eingeschläfert.

Laut der Nachrichtenagentur AFP kämpften die Helfer noch um das Überleben von 17 verbliebenen Walen. Ziel sei es, sie bei der nächsten Flut ins Meer zu bugsieren.

Hunderte freiwillige Helfer im Einsatz

Mehr als 500 freiwillige Helfer, unter ihnen Einheimische, Touristen und Schüler, hatten in den vergangenen Tagen versuchten, die Tiere ins tiefere Wasser zurückzubugsieren - und dabei auch Dutzende Tiere gerettet. Trotz einer Hai-Warnung wateten die Helfer tief ins Wasser, um mit einer Menschenkette eine erneute Strandung der Tiere zu verhindern.

Dennoch strandeten schließlich erneut etwa 240 Grindwale bei Ebbe. Vor Einbruch der Nacht war die Aktion Abend aus Sicherheitsgründen jedoch vorübergehend gestoppt. Christophers sagte, es sei nicht ungewöhnlich, dass so viele Grindwale in der Gegend seien. Allerdings sei die Bucht eine Falle für sie auf ihrem Weg in den Nordwesten der Südinsel.