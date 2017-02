Bademeister in Therme rettet Kleinkind

Ein dreijähriger Bub ist am gestern Abend in der Kärntentherme in Villach fast ertrunken. Ein Bademeister holte das Kind aus dem Wasser und konnte es wiederbeleben. Der Bub war mit Vater und Schwester im Bad.

