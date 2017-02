Bundesliga: Meister Salzburg klettert an die Spitze

Der Frühjahrsauftakt in der Bundesliga hat gleich einen Umsturz an der Tabellenspitze gebracht. Meister Salzburg nutzte ein Remis von Winterkönig Altach bei der Admira eiskalt aus und übernahm mit einem Heimsieg über St. Pölten erstmals in dieser Saison Platz eins. Bedanken durften sich die „Bullen“ auch beim wieder genesenen Kapitän Jonatan Soriano, der die Weichen auf Heimsieg stellte. Jubeln durfte auch Schlusslicht Mattersburg, das Sturm Graz düpierte. Der WAC holte unterdessen im Abstiegskampf gegen Ried wichtige Punkte.

